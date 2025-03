Inscrições para projetos sociais do Corpo de Bombeiros encerram nesta quinta-feira (27)

Momento MT |Do R7

O prazo para as inscrições nos projetos sociais oferecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), na Região Metropolitana de Cuiabá, encerra nesta quinta-feira (27.3). Ao todo, são 445 vagas disponíveis nos projetos Karabom, Bombeiros do Futuro e Musicalizar. As inscrições podem ser feitas pela internet (clique aqui para se inscrever) ou presencialmente nas unidades.

