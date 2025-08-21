Inscrições para seleção de auditor do PET terminam sexta (22) Estão abertas, até esta sexta-feira, 22 de agosto, as inscrições para o processo seletivo de designação de membros da Comissão de Análise...

Estão abertas, até esta sexta-feira, 22 de agosto, as inscrições para o processo seletivo de designação de membros da Comissão de Análise das Prestações de Contas do Programa de Educação Tutorial (PET). O resultado final está previsto para ser divulgado em 15 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o processo seletivo!

Leia Mais em Momento MT: