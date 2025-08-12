Inscrições para Vestibular Unemat 2026 iniciam no dia 25 de agosto As inscrições para o Concurso Vestibular 2026/1 da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) iniciam no dia 25 de agosto. Esta...

As inscrições para o Concurso Vestibular 2026/1 da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) iniciam no dia 25 de agosto. Esta edição oferta 2.350 vagas em 59 cursos, distribuídos em 11 municípios do Estado. As inscrições custam R$ 160 para o seletivo por prova e R$ 80 para o seletivo por histórico escolar.

