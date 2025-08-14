Inscrições para VI Mostra Científica STEAM 2025 estão abertas até o dia 14 de setembro
A Secretária de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta semana, as inscrições para a VI Mostra Científica STEAM. O prazo vai até 14 de setembro e podem ser realizadas por meio do LINK. Cada equipe pode ter, no máximo, quatro estudantes e um professor orientador.
