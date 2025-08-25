Inscrições para VI Mostra Científica STEAM seguem abertas até 14 de setembro Continuam abertas as inscrições para a VI Mostra Científica STEAM, promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (...

Continuam abertas as inscrições para a VI Mostra Científica STEAM, promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT). O prazo segue até o dia 14 de setembro, e cada equipe pode ser formada por até quatro estudantes e um professor orientador. As inscrições devem ser realizadas por meio do link disponível no site da Seduc.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: