Inscrições prorrogadas: Chamada pública para mapeamento do turismo de observação de aves no Brasil encerram no dia 05 de agosto

Observadores de aves, condutores, empreendedores, gestores públicos e todos os profissionais que atuam no aviturismo brasileiro, essa é a última chance de participar da chamada pública que irá mapear o turismo de observação de aves no Brasil. A iniciativa faz parte de um amplo diagnóstico nacional sobre o setor, liderado pelo Ministério do Turismo em parceria com a UNESCO.

