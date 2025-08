Instabilidade de conexão na Unidade de Saúde da Família do Marajoara A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade de Saúde da Família do bairro Marajoara está com instabilidade no sinal de internet... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h58 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade de Saúde da Família do bairro Marajoara está com instabilidade no sinal de internet desde ontem, terça-feira. Por esse motivo, o atendimento está sendo realizado de forma manual, o que pode gerar um tempo maior de espera aos pacientes.

