Instabilidade no Sistema SISREG

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que diversas unidades de saúde do município estão enfrentando dificuldades...

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que diversas unidades de saúde do município estão enfrentando dificuldades no acesso ao SISREG, sistema nacional do Governo Federal utilizado para marcação de consultas e exames no SUS.

