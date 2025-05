Instalação de free shop em Cáceres integra ações do Governo para desenvolvimento regional”, afirma vice-governador O vice-governador Otaviano Pivetta afirmou que a instalação do free shop — zona comercial que permitirá a venda de produtos importados...

O vice-governador Otaviano Pivetta afirmou que a instalação do free shop — zona comercial que permitirá a venda de produtos importados livres de impostos — no município de Cáceres integra um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas à redução das desigualdades regionais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: