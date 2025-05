Instalada subcomissão para casos de mães acusadas de sequestro internacional

Momento MT |Do R7

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) instalou nesta quarta-feira (21) uma subcomissão temporária para debater a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (CDHHAIA). A comissão vai se debruçar sobre a aplicação da convenção nos casos em que mães brasileiras residentes no exterior voltam para o Brasil com seus filhos, em razão de violência doméstica, e acabam sendo acusadas de sequestro internacional por seus agressores.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: