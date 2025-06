Instituto Lions da Visão faz apelo à Câmara de Cuiabá por manutenção de contrato com a Prefeitura

Momento MT |Do R7

Aline Côelho – assessoria vereadora Katiuscia Manteli Durante sessão da Câmara Municipal de Cuiabá realizada nesta quinta-feira (5), o representante do Instituto Lions da Visão, Jefferson Barbosa Soares, fez um apelo aos vereadores pela manutenção do contrato anteriormente firmado com a Prefeitura da capital para a realização de consultas e cirurgias oftalmológicas. Segundo ele, a nova proposta contratual imposta pela gestão municipal representa uma redução significativa nos atendimentos, o que pode comprometer a continuidade dos serviços.

