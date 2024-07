Instituto Nefrológico de Sorriso é inaugurado com sucesso

Está oficialmente em funcionamento o Instituto Nefrológico de Sorriso. A unidade, na esquina entre a Avenida Brasil e a Rua São Pedro, no bairro Villa Romana, está sob a gestão do Instituto Nefrológico Ltda., única empresa a participar da Concorrência Pública 012/2023, que tinha como objeto a Concessão do serviço de Terapia Renal Substitutiva (TRS).

