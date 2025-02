Integração das forças policiais realiza apreensão de drogas e prisão por tráfico

Bauru/SP. Neste domingo (26/1), a FICCO/SP realizou a abordagem de um veículo na Rodovia SP 333, no município de Guarantã/SP, o qual estava transportando drogas. Após a abordagem e a identificação do condutor, foram localizados acondicionados no interior do tanque combustível do veículo 24 kg da substância entorpecente conhecida como haxixe. O motorista do veículo foi preso em flagrante e declarou que havia sido contratado para realizar o transporte do carregamento de drogas até a cidade de Taquaritinga/SP no interior paulista.

