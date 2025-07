Integração entre Corpo de Bombeiros e Samu agiliza atendimento e aumenta chance de sobrevida”, afirma comandante-geral O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), coronel Flávio Glêdson Vieira Bezerra, afirma que a integração... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h58 ) twitter

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), coronel Flávio Glêdson Vieira Bezerra, afirma que a integração entre a corporação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio do Sistema Estadual de Atendimento Pré-Hospitalar, garante respostas mais rápidas nas emergências, com regulação médica unificada e atuação coordenada entre as equipes. Ele destaca que esses fatores garantem mais eficiência e aumentam a chance de sobrevida de quem precisa do atendimento. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Nova lei altera denominação de trechos da BR-158

