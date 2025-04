Integrante de delegação britânica destaca tecnologia utilizada para combate ao desmatamento ilegal em MT Uma equipe do governo do Reino Unido esteve nesta quinta-feira (10.4), na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) conhecendo...

Uma equipe do governo do Reino Unido esteve nesta quinta-feira (10.4), na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) conhecendo o trabalho desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso no combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais. Para a representante Especial para a Natureza, Ruth Davis, integrante da comitiva, a tecnologia utilizada pelo estado tem feito a diferença nesse enfrentamento.

