Integrante de facção criminosa é preso pela PM após invadir e ameaçar funcionárias de casa de apoio

Equipes militares do 5º Batalhão prenderam um homem que invadiu uma casa de apoio às mulheres, na noite desta terça-feira (24.6), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). O suspeito seria integrante de uma facção criminosa e já possuí 28 passagens criminais por crimes diversos no município. Segundo boletim de ocorrência, as funcionárias do local acionaram os policiais militares para se deslocarem até o abrigo localizado no bairro Vila Operária. As vítimas contaram que não é a primeira vez que o suspeito invade o estabelecimento.

