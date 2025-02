Integrantes do MPMT são homenageados pela Faculdade de Direito da UFMT Instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, o Ministério Público tem papel basilar na defesa da ordem jurídica... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, o Ministério Público tem papel basilar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esses papéis, juntamente com a aproximação e a interlocução entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e a academia, renderam à instituição uma “Moção de Aplausos” concedida pela Faculdade de Direito (FD) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com a aprovação de sua Congregação, na tarde desta segunda-feira (27). Saiba mais sobre essa homenagem acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/MG prende foragido por homicídio qualificado

PF realiza incineração de mais de 270 kg de drogas em Macapá

Proprietários de terrenos baldios, sujos e habitações estão sendo notificados