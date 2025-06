Inteligência artificial e telessaúde marcam abertura do 1º Fórum de Saúde Digital do estado As perspectivas da telessaúde no futuro dos cuidados com a saúde e o uso da inteligência artificial para diagnósticos preditivos serão...

As perspectivas da telessaúde no futuro dos cuidados com a saúde e o uso da inteligência artificial para diagnósticos preditivos serão os destaques da manhã de abertura do 1º Fórum de Saúde Digital do estado, no próximo dia 30. O evento, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), segue até o dia 1º de julho e reúne representantes de órgãos de controle, instituições públicas e especialistas da área.

