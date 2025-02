Momento MT |Do R7

Inter abre vantagem e sai na frente por vaga na final do Gauchão Jogando fora de casa, o Internacional conquistou uma importante vitória neste sábado (22.02), sobre o Caxias por 2 a 0, abrindo uma...

Jogando fora de casa, o Internacional conquistou uma importante vitória neste sábado (22.02), sobre o Caxias por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem para buscar a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. A partida, disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, teve dois gols de Vitinho, garantindo o triunfo colorado.

Saiba mais sobre essa vitória e o que vem a seguir consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: