Inter busca empate épico contra o Nacional após estar perdendo por 3 a 0 na Libertadores

Em uma noite de fortes emoções no Beira-Rio, o Internacional protagonizou uma reação histórica e buscou um improvável empate em 3 a 3 contra o Nacional do Uruguai, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os uruguaios chegaram a abrir uma vantagem de três gols, mas o Colorado mostrou sua força e garra para igualar o marcador e manter a liderança do Grupo F.

