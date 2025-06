Inter de Milão vence Urawa Reds de virada no Mundial de Clubes e garante sobrevivência no torneio A Inter de Milão garantiu sua permanência no Mundial de Clubes ao vencer o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1, de virada, em uma partida...

