Inter Miami vence Porto de virada e assume vice-liderança no Grupo do Mundial de Clubes

O Inter Miami conquistou uma importante vitória de virada sobre o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os gols da equipe americana foram marcados por Segovia e Lionel Messi, enquanto Samu balançou as redes para os Dragões. O confronto foi disputado no Mercedes-Benz Stadium.

