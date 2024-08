Interdição na BR-364: Detonação de Rocha em Nobres O tráfego da BR-364 será interditado nesta quinta-feira (22.08.2024), especificamente no sentido sul do km 561, para procedimento...

O tráfego da BR-364 será interditado nesta quinta-feira (22.08.2024), especificamente no sentido sul do km 561, para procedimento de detonação de rocha. A ação ocorre em atendimento à solicitação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Concessionária Nova Rota do Oeste.

