Interdição parcial na Avenida dos Estudantes dia 24 para sondagem de solo
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que o centro da pista da Avenida...
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que o centro da pista da Avenida dos Estudantes, na esquina com a Avenida Lions Internacional, será interditado neste domingo (24), das 8 às 10h, para instalação de equipamento com a finalidade de realizar sondagem de solo que irá embasar projetos de obras futuras de mobilidade urbana. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que o centro da pista da Avenida dos Estudantes, na esquina com a Avenida Lions Internacional, será interditado neste domingo (24), das 8 às 10h, para instalação de equipamento com a finalidade de realizar sondagem de solo que irá embasar projetos de obras futuras de mobilidade urbana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!
Leia Mais em Momento MT: