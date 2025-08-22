Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Interdição parcial na Avenida dos Estudantes dia 24 para sondagem de solo

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que o centro da pista da Avenida...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que o centro da pista da Avenida dos Estudantes, na esquina com a Avenida Lions Internacional, será interditado neste domingo (24), das 8 às 10h, para instalação de equipamento com a finalidade de realizar sondagem de solo que irá embasar projetos de obras futuras de mobilidade urbana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.