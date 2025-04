Internacional vence Maracanã no Beira-Rio, mas VAR e goleiro adiam a classificação na Copa do Brasil O Internacional venceu o Maracanã por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela ida da primeira fase...

O Internacional venceu o Maracanã por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela ida da primeira fase da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Gustavo Prado, mas a partida foi marcada por lances polêmicos com a atuação do VAR e uma defesa de pênalti do goleiro do Maracanã.

