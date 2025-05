Momento MT |Do R7

Internacional vence Maracanã por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil Em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, realizada nesta quinta-feira, o Internacional superou o Maracanã...

Em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, realizada nesta quinta-feira, o Internacional superou o Maracanã-CE por 3 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O Colorado garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição, mesmo tendo desperdiçado três cobranças de pênalti ao longo do confronto.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: