Internacional vence o Ceará e respira no Brasileirão O Internacional conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo ao superar o Ceará por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, em partida...

O Internacional conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo ao superar o Ceará por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um gol solitário de Alan Patrick garantiu o triunfo, marcando a segunda vitória consecutiva do Colorado em casa e ajudando a equipe a subir na tabela. Por outro lado, o Vozão amargou seu segundo revés seguido na competição.

