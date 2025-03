Internacional vence o Grêmio e conquista o Campeonato Gaúcho após nove anos Em um clássico eletrizante, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no Beira-Rio, e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho,...

Em um clássico eletrizante, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no Beira-Rio, e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho, com um placar agregado de 3 a 1. O gol de Valência, para o Inter, e o de Wagner Leonardo, para o Grêmio, selaram o destino da taça. A vitória quebrou um jejum de nove temporadas, já que o Colorado não vencia o Gauchão desde 2016.

