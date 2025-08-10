Internacional vence Red Bull Bragantino e ganha fôlego no Brasileirão

Logo R7.com
O Internacional de Porto Alegre conquistou uma importante vitória neste sábado, ao superar o Red Bull Bragantino por 3 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado exibiu um futebol eficiente e, com gols de Ricardo Mathias (duas vezes) e Alan Patrick, garantiu três pontos que o fizeram subir na tabela.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

