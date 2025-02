Internacional vence São Luiz e garante vaga antecipada nas semifinais do Gauchão Colorado vence por 3 a 1 fora de casa e confirma classificação com uma rodada de antecedência; Vitinho, Valencia e Wanderson brilham... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h06 ) twitter

Colorado vence por 3 a 1 fora de casa e confirma classificação com uma rodada de antecedência; Vitinho, Valencia e Wanderson brilham no triunfo. Em um jogo decisivo pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional confirmou sua força ao derrotar o São Luiz por 3 a 1 nesta quarta-feira (14), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Com gols de Vitinho, Enner Valencia e Wanderson, o Colorado garantiu vaga nas semifinais ainda na primeira fase e assumiu a liderança isolada do Grupo B, somando 17 pontos – quatro a mais que o Caxias, que empatou com o Guarany na mesma rodada. Rafael Goiano descontou para os donos da casa. Para mais detalhes sobre essa vitória impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e PMPR apreendem drogas em Toledo/PR

