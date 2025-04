Internacional vira sobre o Juventude em jogo eletrizante no Beira-Rio

Momento MT |Do R7

Em uma tarde de sábado emocionante no Estádio Beira-Rio, o Internacional demonstrou sua força ao virar o placar sobre o Juventude, vencendo por 3 a 1 em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi a atuação impecável de Alan Patrick, que distribuiu três assistências precisas, convertidas em gols por Victor Gabriel (duas vezes) e Borré. Batalla marcou o único gol do Juventude.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

