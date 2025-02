Internada, Lexa usa redes sociais para pedir orações pela filha: ‘De todo coração’ A cantora Lexa, de 29 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5), para pedir orações para a filha, Sofia, fruto do seu relacionamento... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

Post de Lexa — Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa, de 29 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5), para pedir orações para a filha, Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. “Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração… rezem pela Sofia”, escreveu a cantora nos Stories do Instagram. A artista segue internada em uma Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na zona sul de São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia precoce.

Para mais detalhes sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

