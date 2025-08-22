Invest MT promove participação de empresas mato-grossenses em eventos estratégicos da América do Sul A Agência Mato-grossense de Promoção de Investimentos e Competitividade (Invest MT), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento...

A Agência Mato-grossense de Promoção de Investimentos e Competitividade (Invest MT), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), terá um estande voltado para empresas interessadas em participar da ExpoCruz, na Bolívia, e da Expoalimentaria, no Peru, em setembro deste ano. O espaço será disponibilizado para empresários que desejarem promover seus produtos e ampliar conexões comerciais no mercado internacional.

