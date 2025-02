Investidores se reúnem com governador: “Estamos impressionados com o potencial de Mato Grosso” O governador Mauro Mendes se reuniu, nesta terça-feira (28.01), com representantes de grandes empresas como XP Investimentos, Tarpon...

O governador Mauro Mendes se reuniu, nesta terça-feira (28.01), com representantes de grandes empresas como XP Investimentos, Tarpon, Opportunity, SFA, Vista, Oceana e Pátria, para conversar sobre as potencialidades de investimentos em Mato Grosso. De acordo com o head de Transportes da XP, Pedro Bruno, o grupo saiu “bastante impressionado” da reunião, na qual discutiram com o governador possibilidades de negócios em áreas como infraestrutura rodoviária e ferroviária, meio ambiente e agro.

