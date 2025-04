Momento MT |Do R7

Investigação da Polícia Civil de MT leva a prisão de faccionado envolvido em homicídio de trans em Tapurah As investigações da Polícia Civil levaram, nesta sexta-feira (25.4), à prisão de um homem, integrante de uma facção criminosa que atua...

As investigações da Polícia Civil levaram, nesta sexta-feira (25.4), à prisão de um homem, integrante de uma facção criminosa que atua em Mato Grosso, em uma cidade no Estado de Goiás. O suspeito é foragido da Justiça e investigado pelo homicídio qualificado e destruição de cadáver de uma mulher trans, no município de Tapurah, em fevereiro de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação impactante!

Leia Mais em Momento MT: