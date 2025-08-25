Logo R7.com
Investigação da Polícia Civil leva à prisão de três foragidos no Rio de Janeiro

Três foragidos da Justiça mato-grossense, integrantes de facção criminosa, foram presos no Rio de Janeiro, no final da tarde de domingo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Três foragidos da Justiça mato-grossense, integrantes de facção criminosa, foram presos no Rio de Janeiro, no final da tarde de domingo (24.8), após informação apurada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

