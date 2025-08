Investigação eficaz da Polícia Civil leva à prisão dos envolvidos no roubo à agência bancária em Brasnorte em menos de 48 horas

Em menos de 48 horas, as investigações da Polícia Civil de Mato Grosso levaram à identificação de pelo menos oito suspeitos de envolvimento no roubo à agência do Sicredi em Brasnorte. As prisões foram realizadas durante diligências ininterruptas no fim de semana. As investigações continuam para identificar outros possíveis participantes, enquanto a Polícia aguarda laudos periciais que devem fortalecer as provas e embasar o encerramento do inquérito com os devidos indiciamentos.

