Investigações da Operação Conductor apontaram que grupo criminoso fornecia drogas para duas facções em MT

As investigações da Operação Conductor, deflagrada nesta terça-feira (2.9) pela Polícia Civil de Mato Grosso, apontaram que o grupo criminoso fornecia drogas para pelo menos duas facções criminosas atuantes no Estado. Ao todo, foram cumpridos 91 das 95 ordens judiciais expedidas contra integrantes do grupo, que atuava com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira de Mato Grosso e na área metropolitana de Cuiabá. Apenas quatro mandados de prisão ainda não foram cumpridos.

