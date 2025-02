Investigado por violência doméstica é preso com duas armas de fogo em Juína Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.2), no município de Juína, durante ação para cumprimento... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.2), no município de Juína, durante ação para cumprimento de mandado judicial. Um homem, de 25 anos, investigado pela Delegacia de Polícia por violência doméstica e familiar, foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A ordem de busca e apreensão foi expedida pelo Poder Judiciário após representação da Polícia Civil, a qual apurou que o agressor possuía duas armas de fogo. Com o mandado judicial em aberto, a equipe foi até a residência do investigado situada no bairro Verdam. No local foi apreendida uma arma tipo garrucha de calibre 22 e arma longa de calibre .20, ambas sobre o guarda-roupa. Diante dos fatos o jovem foi preso em flagrante delito. Ele foi conduzido para as providências cabíveis e em seguida colocado à disposição do Justiça. Saiba mais sobre essa ocorrência acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Politec identifica primeira vítima encontrada em cova em Rondonópolis

Polícia Civil localiza foragido de Sorriso por roubo de defensivos agrícolas

Ação integrada da PM e PRF apreende carga irregular de pneus avaliada em mais de R$ 500 mil, caminhões e prende homens por contrabando