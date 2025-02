Investigador e escrivã recebem equipamento de mobilidade em projeto da Polícia Civil Em um momento de emoção e com um olhar diferente em relação à valorização do servidor público, a Polícia Civil de Mato Grosso entregou...

Em um momento de emoção e com um olhar diferente em relação à valorização do servidor público, a Polícia Civil de Mato Grosso entregou na manhã desta quinta-feira (13.02), duas cadeiras elétricas adaptadas, que atenderão dois policiais portadores de necessidades especiais. As cadeiras foram adquiridas, por meio de recurso da Polícia Civil, com base em projeto desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), dentro do Programa de Valorização Profissional.

