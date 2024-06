Investimento de quase R$ 15 milhões vai garantir atendimento a 1,2 mil alunos

Para 2025, os alunos da rede municipal que moram no Residencial Mário Raiter vão desfrutar de uma escola bem pertinho de casa. Já está com um índice de 80% de execução a escola que está sendo erguida no bairro Juscelino Kubitschek, que vai atender toda a região do Residencial Mário Raiter.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.