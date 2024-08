Investimento Milionário em Moradias Populares em Cuiabá

O governador Mauro Mendes anunciou o aporte de R$ 10 milhões para a construção de 500 unidades habitacionais no Residencial Comodoro, em Cuiabá. O valor vai ser repassado para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

