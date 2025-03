Investimento na educação técnica: Botelho acompanha evolução da Ceciteci e Fapemat A educação profissional em Mato Grosso passa por uma nova reformulação conduzida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h26 ) twitter

A educação profissional em Mato Grosso passa por uma nova reformulação conduzida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). Na sexta-feira (7), durante visita in loco à nova sede das instituições, localizadas na Avenida Tenente Coronel Duarte, no centro de Cuiabá, o deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil) elogiou o trabalho da equipe e reforçou a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento econômico do Estado.

