Investimentos de R$ 73,4 bilhões no orçamento de 2025 Os investimentos (obras públicas e compra de equipamentos) deverão consumir R$ 74,3 bilhões no próximo ano, prevê o projeto de lei... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 00h11 (Atualizado em 31/08/2024 - 00h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os investimentos (obras públicas e compra de equipamentos) deverão consumir R$ 74,3 bilhões no próximo ano, prevê o projeto de lei do Orçamento de 2025, enviado nesta sexta-feira (30) à noite ao Congresso Nacional. O valor equivale ao piso de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) estabelecido pelo novo arcabouço fiscal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Orçamento de 2025 terá R$ 73,4 bilhões com investimentos

• Dólar fecha praticamente estável após duas intervenções do BC

• Dívida Pública sobe 1,02% em julho e ultrapassa R$ 7,1 trilhões