Investimentos do Governo de MT em Sinop somam cerca de R$ 567 milhões

Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 19h26 )

Os investimentos do Governo de Mato Grosso no município de Sinop, a quarta maior cidade do Estado, já somam cerca de R$ 567 milhões desde 2019. Desse total, R$ 376 milhões são de obras que estão atualmente em andamento na cidade, como asfaltamento de estradas vicinais, a construção de unidades habitacionais no residencial Nico Baracat e a modernização do Hospital Regional de Sinop.

Saiba mais sobre as obras e investimentos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

