Investimentos em infraestrutura podem transformar estado em polo logístico Com mais de R$ 13 bilhões previstos em obras públicas e privadas até 2030, Mato Grosso do Sul pode se consolidar como um dos principais... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h58 )

Com mais de R$ 13 bilhões previstos em obras públicas e privadas até 2030, Mato Grosso do Sul pode se consolidar como um dos principais eixos logísticos do agronegócio brasileiro nos próximos anos. A avaliação é da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), que acompanha de perto projetos estruturantes que prometem mudar a dinâmica de escoamento da produção no estado e ampliar sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Para saber mais sobre como esses investimentos podem impactar o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Natureza vira aliada e pode injetar R$ 4,2 bilhões no campo

