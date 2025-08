Investimentos em novo terminal de combustíveis reforçam Lucas do Rio Verde como futuro polo logístico Lucas do Rio Verde deu mais um passo para consolidar sua posição como futuro polo logístico e agroindustrial no estado. Na manhã da... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h58 ) twitter

Lucas do Rio Verde deu mais um passo para consolidar sua posição como futuro polo logístico e agroindustrial no estado. Na manhã da última quarta-feira (30), representantes da SETTA Combustíveis, Grupo FAN Distribuidora e da DTC Terminais apresentaram ao prefeito Miguel Vaz o plano de implantação de um terminal de combustíveis, com investimentos estimados em R$ 50 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante investimento!

