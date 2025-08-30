IPEM avalia novo Posto Autorizado de Cronotacógrafo em Várzea Grande Entre os dias 25 e 29 de agosto, técnicos do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM) estiveram em Várzea Grande para a avaliação...

Entre os dias 25 e 29 de agosto, técnicos do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM) estiveram em Várzea Grande para a avaliação inicial de um novo Posto Autorizado de Cronotacógrafo (PAC). Os avaliadores do instituto verificaram se a empresa interessada atende a todas as exigências do Inmetro para poder operar legalmente.

