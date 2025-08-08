Ipem-MT fortalece fiscalização em combustíveis com equipes especializadas e laboratório de fraudes O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) intensifica o combate às irregularidades no setor de combustíveis com a criação...

O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) intensifica o combate às irregularidades no setor de combustíveis com a criação de duas equipes especializadas e a implantação de um laboratório de fraudes eletrônicas. As novidades foram apresentadas no Sindipetróleo Day, evento realizado na CDL Sinop, na quinta-feira (7.8). Com a reestruturação, o Ipem-MT separou suas ações em duas frentes: uma equipe exclusivamente para verificação metrológica das bombas e outra voltada à fiscalização, aumentando a eficiência das operações nos postos de combustíveis em todo o estado.

