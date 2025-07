Ipem realiza fiscalização e apreende pneus irregulares durante Operação Férias Seguras

Momento MT |Do R7

A Operação Especial Férias Seguras foi realizada entre os dias 07 e 11 de julho pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem), órgão delegado do Inmetro e vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A ação teve como objetivo monitorar a conformidade de produtos e serviços com alta demanda durante o período de férias, especialmente aqueles relacionados à segurança no trânsito e ao consumo doméstico.

Leia Mais em Momento MT: